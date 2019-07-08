Гана – Тунис: прогноз Жорди Гратакоса на игру Кубка африканских наций

Испанский футбольный менеджер, эксперт «Матч ТВ», обладатель профессиональной тренерской лицензии УЕФА Жорди Гратакос Гайола дал прогноз на матч 1/8 финала Кубка африканских наций—2019 Гана – Тунис.



Ставка: проход Ганы за 1.63.



«Для меня Гана – фаворит этого матча. У этой команды больше футболистов, играющих в Европе, тогда как у Туниса больше игроков из местного чемпионата. У Ганы также больше опыта больших матчей. Кроме того команда хочет реабилитироваться за непопадание на чемпионат мира в Россию.



Гана выиграла свою группу (кстати, очень непростую: там также играл Камерун), не потерпев ни одного поражения, хотя и набрав всего 5 очков. Думаю, у команды сейчас хорошее настроение и правильный менталитет.



Но Тунис не будет легкой прогулкой – эта команда в своей группе все три матча сыграла вничью. Это говорит о том, что победить Тунис непросто, у команды хорошо поставлена игра в обороне.



И всё же ставлю на победу Ганы, хоть и непростую. Мне кажется, ганцы победят со счётом 1:0», — сказал Гратакос.