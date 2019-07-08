Гана — Тунис: прогноз Ильи Казакова на игру 1/8 финала Кубка Африканских наций

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч Гана — Тунис в рамках 1/8 финала Кубка африканских наций. Встреча начнётся сегодня, 8 июля, в 22:00 мск.



Ставка: победа Ганы со счётом 2:0 за 8.00.



«Тунис пока очень плох на этом Кубке Африки, Тунис очень нерезультативен, Тунис выполз в плей-офф с большим трудом, в то время, как Гана играла очень рационально – по-шахматному распределяя силы на групповом этапе.



Я думаю, что ганцы выиграют и не пропустят. Они победят 2:0, Тунис не забьет, низовая игра», — сказал Казаков.



Победитель этого противостояния в четвертьфинале Кубка африканских наций сыграет со сборной Мадагаскара. Эта команда в своём матче 1/8 финала оказалась сильнее ДР Конго.