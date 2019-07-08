Гана — Тунис: прогноз Ильи Казакова на игру 1/8 финала Кубка Африканских наций
Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч Гана — Тунис в рамках 1/8 финала Кубка африканских наций. Встреча начнётся сегодня, 8 июля, в 22:00 мск.
Ставка: победа Ганы со счётом 2:0 за 8.00.
«Тунис пока очень плох на этом Кубке Африки, Тунис очень нерезультативен, Тунис выполз в плей-офф с большим трудом, в то время, как Гана играла очень рационально – по-шахматному распределяя силы на групповом этапе.
Я думаю, что ганцы выиграют и не пропустят. Они победят 2:0, Тунис не забьет, низовая игра», — сказал Казаков.
Победитель этого противостояния в четвертьфинале Кубка африканских наций сыграет со сборной Мадагаскара. Эта команда в своём матче 1/8 финала оказалась сильнее ДР Конго.
- 8 июля 2019
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:01
-
11:00
-
10:00
- 7 июля 2019
-
19:50
-
19:10
-
18:30
-
17:50
-
17:10
-
16:30
-
15:50
-
15:00
-
14:10
-
13:20
-
12:30
-
11:40
-
10:50
-
10:00
-
00:00
- 6 июля 2019
-
20:30
-
20:00
-
19:30
-
19:00
-
18:15
-
17:30
-
16:45
-
16:00
-
15:15
-
14:30
Партнерский контент