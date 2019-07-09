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Эксперты оценили шансы Серены Уильямс выиграть Уимблдон в 8-й раз в карьере

Эксперты оценили шансы Серены Уильямс выиграть Уимблдон в 8-й раз в карьере
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В женском одиночном разряде Уимблдона осталось всего 8 участниц. Букмекеры назвали шансы Серены Уильямс вновь выиграть турнир в Великобритании. Пока на счету американки 7 побед в одиночном разряде.

Поставить на победу Уильямс можно с коэффициентом 2.50, что соответствует вероятности 33%. В четвертьфинале Серена сыграет со своей соотечественницей Элисон Риске (коэффициент 15.00, 6%).

Вероятность триумфа Симоны Халеп аналитики оценили коэффициентом 3.50 (25%). Румынской теннисистке в четвертьфинале предстоит сыграть с китаянкой Шуай Чжан (35.00, 3%).

Сделать ставку на Йоханну Конту можно за 5.50 (16%). Британке в 1/4 финала будет противостоять Барбора Стрыцова (25.00, 4%).

Шансы Элины Свитолиной эксперты оценили коэффициентом 10.00 (9%). Украинка в четвертьфинале встретится с Каролиной Муховой (25.00, 4%).

Все 4 четвертьфинала запланированы на 9 июня.

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