Свитолина — Мухова: прогноз Анны Чакветадзе на поединок 1/4 финала Уимблдона

Экс пятая ракетка мира, комментатор телеканалов Eurosport Анна Чакветадзе сделала прогноз на матч Элина Свитолина — Каролина Мухова в 1/4 финала Уимблдона, проходящего в Лондоне.
Ставка: Мухова выиграет минимум сет за 1.68.
«Героический матч провела Каролина Мухова с Каролиной Плишковой. Близка она была к поражению. На матч подавала Плишкова при счёте 11:10 в третьем сете. Но под ноль взяла чужую подачу Мухова, а потом выиграла ещё два гейма подряд. Очень хорошая девочка, играет интересно, красиво и бесстрашно. Не стесняется она к сетке идти в неочевидных ситуациях и там чувствует себя очень комфортно. Главное, чтобы ей сил хватило на матч со Свитолиной, всё-таки затянулась сильно её встреча с Плишковой.
Свитолина выиграла у Мартич без проблем. Честно говоря, ждала большего сопротивления от хорватки. Пора уже Элине выйти в полуфинал мэйджора, но часто она впадает в ступор, когда приближается к далёким стадиям турниров «Большого шлема». Не раз в четвертьфиналах она уже проигрывала. Не знаю, сделаны ли какие-то выводы. Но, думаю, сильно нервничать будет украинка.
Я поставлю на то, что хотя бы сет Мухова возьмёт. Может быть, на весь матч её не хватит, всё-таки силы когда-то закончатся, но сет вытянуть должна. Мандражировать будет Свитолина наверняка. Но вообще, по игре Мухова понравилась, здорово подаёт, атакует. Всем советую посмотреть на неё», — сказала Чакветадзе.
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