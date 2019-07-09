Эксперты назвали шансы России сохранить 6-е место в таблице коэффициентов УЕФА

Совсем скоро для российских клубов начнётся новый сезон. В таблице коэффициентов УЕФА Россия занимает шестое место с 42,216 балла в активе. Букмекеры оценили шансы России сохранить позицию.



Поставить на то, что по итогам сезона Россия опустится ниже шестого места, можно за 1.60. Это соответствует вероятности 56%. Сейчас ближайший преследователь — Португалия, у этой страны в активе 39,949 балла.



Сделать ставку на то, что по итогам сезона-2019/20 Россия сохранит шестое место, можно с коэффициентом 2.20 (40%). Наконец, поставить на то, что наши клубы выступят удачно, что позволит подняться в таблице выше шестого места, можно за 20.00 (4%). На пятом месте сейчас Франция, в активе которой 49,582 балла.



В сезоне-2019/20 «Зенит» и «Локомотив» сыграют в групповом этапе Лиги чемпионов, «Краснодар» начнёт свой путь в этом турнире с 3-го отборочного раунда. ЦСКА напрямую попал в групповой этап Лиги Европы, «Спартак» в этом турнире начнёт выступления с 3-го раунда, а «Арсенал» — со 2-го.