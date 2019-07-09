Букмекеры назвали фаворита Кубка африканских наций перед 1/4 финала

Вчера, 8 июля, на Кубке африканских наций завершилась стадия 1/8 финала. Букмекеры назвали фаворита турнира перед 1/4 финала.



По оценке аналитиков, больше всего шансов победить у сборной Сенегала, в 1/8 финала обыгравшей Уганду (1:0). Поставить на её успех можно с коэффициентом 2.78, что соответствует вероятности 31%. В четвертьфинале Сенегалу предстоит сыграть с командой Бенина (30.0, 3%). Бенинцы в 1/8 финала сотворили сенсацию, обыграв сборную Марокко (2:1).



Шансы сборной Алжира эксперты оценили коэффициентом 4.2 (20%). В 1/8 финала Алжир разгромил Гвинею (3:0), а в 1/4 сыграет с Кот-д'Ивуаром (7.40, 11%). Ивуарийцы в своём матче 1/8 финала переиграли Мали (1:0).



Сделать ставку на команду Нигерии можно за 5.80 (15%). Нигерийцы в первом раунде плей-офф переиграли Камерун и теперь встретятся с командой ЮАР (15.00, 6%), которая сенсационно выбила из борьбы хозяев турнира — Египет (1:0).



Вероятность успеха Туниса аналитики оценили коэффициентом 7.80 (11%). Тунисцы накануне переиграли Гану в серии пенальти. В 1/4 финала команда Алена Жиресса сыграет с Мадагаскаром (25.00, 3%). Островитяне в своём матче 1/8 финала обыграли ДР Конго также в серии пенальти.



Четвертьфиналы Кубка африканских наций пройдут 10 и 11 июля.