Муж проиграл украденные женой из банка более 20 млн рублей
Супруг кассирши из города Салавата, которую подозревают в краже более 20 млн рублей из банка в башкирском Салавате, проиграл эти деньги в азартные игры, сообщил источник из правоохранительных органов.
«Сейчас он намерен поехать в Москву на телевидение, куда его пригласили на программу, и просить у россиян помощи собрать деньги, чтобы вернуть банку. Он не хочет, чтобы его жена оказалась за решеткой», — рассказал источник.
Луизу Хайруллину подозревают в хищении более 20 млн рублей. Женщина, работавшая старшим кассиром в банке, исчезла 27 мая с мужем и двумя детьми. Суд заочно арестовал женщину по статье «Присвоение или растрата».
Кассиршу задержали 4 июля на съёмной квартире в Казани. Денег при ней не оказалось.
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