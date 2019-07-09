Муж проиграл украденные женой из банка более 20 млн рублей

Супруг кассирши из города Салавата, которую подозревают в краже более 20 млн рублей из банка в башкирском Салавате, проиграл эти деньги в азартные игры, сообщил источник из правоохранительных органов.



«Сейчас он намерен поехать в Москву на телевидение, куда его пригласили на программу, и просить у россиян помощи собрать деньги, чтобы вернуть банку. Он не хочет, чтобы его жена оказалась за решеткой», — рассказал источник.



Луизу Хайруллину подозревают в хищении более 20 млн рублей. Женщина, работавшая старшим кассиром в банке, исчезла 27 мая с мужем и двумя детьми. Суд заочно арестовал женщину по статье «Присвоение или растрата».



Кассиршу задержали 4 июля на съёмной квартире в Казани. Денег при ней не оказалось.