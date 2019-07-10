Джокович — Гоффен: прогноз Анны Чакветадзе на матч 1/4 финала Уимблдона

Экс пятая ракетка мира, комментатор телеканалов Eurosport Анна Чакветадзе сделала прогноз на матч Новак Джокович — Давид Гоффен в 1/4 финала Уимблдона, проходящего в Лондоне.



Ставка: как минимум 31 гейм в матче за 1.77.



«Давид Гоффен на этом турнире показывает чудеса живучести. Сначала он вытащил матч с Даниилом Медведевым, когда находился практически в безнадёжной ситуации, уступая 1:4 в пятом сете. В четвёртом круге он сумел спасти сет, уступая 3:6 на тай-брейке Фернандо Вердаско. Молодец бельгиец, сражается до конца. Но и играет он очень здорово, старается атаковать, а не просто держать мяч в игре. Подача у него, конечно, не лучшая, но эйсы тоже бывают, направлена она хорошо.



Новак Джокович уже проигрывал сет на этом турнире, было это в матче с Хуркачем, но поляк брал мощью, силой. Гоффен не может так подавать, но в розыгрышах на задней линии он гораздо опаснее. Мне кажется, он сможет сопротивляться Новаку в длительных перестрелках на задней линии. Хорошо он прибился к кортам, чувствует мяч.



Не жду здесь разгрома. Предполагаю, что сыграно будет больше 30,5 гейма», — сказала Чакветадзе.