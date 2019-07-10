Федерер — Нисикори: бонус за верный прогноз на матч 1/4 финала Уимблдона

Сегодня, 10 июля, в четвертьфинальном матче мужского одиночного разряда Уимблдона сыграют швейцарец Роджер Федерер и японец Кей Нисикори. По оценке букмекеров, Федерер — явный фаворит матча. Поставить на его победу можно за 1.12, что соответствует 85% вероятности. Сделать ставку на успех Нисикори можно за 6.30 (15%).
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Соперники встречались друг с другом 10 раз: 7 побед на счету Федерера, 3 — у Нисикори. При этом швейцарец выиграл последние 5 поединков.
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