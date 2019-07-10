Пелья — Баутиста-Агут: прогноз Анны Чакветадзе на четвертьфинал Уимблдона

Экс пятая ракетка мира, комментатор телеканалов Eurosport Анна Чакветадзе сделала прогноз на матч Гвидо Пелья — Роберто Баутиста-Агут в 1/4 финала Уимблдона, проходящего в Лондоне. Поединок состоится сегодня, 10 июля.



Ставка: победа Баутиста-Агута в трёх сетах за 2.12.



«Очень неожиданная пара образовалась в четвертьфинале. Думаю, никто не ждал увидеть здесь этих игроков, особенно Пелью. Но аргентинец — молодец, нашёл подход к мощным подачам Кевина Андерсона и Милоша Раонича. Очень здорово отыграл те встречи, показал и умение обводить, и переигрывать соперников на задней линии, и великолепную физическую подготовку.



Но пятисетовый матч против Раонича наверняка скажется, чуть-чуть затормозит Пелью. Мне так кажется. Ну и не вижу я у него шансов против Баутисты, который просто громит всех своих соперников, великолепно играя на задней линии и своевременно выходя к сетке. Никто не сумел пока справиться со стабильностью испанца, пробить его оборону. К тому же он сам очень хорошо контратакует, находит правильные углы, играет остро.



Я предположу, что в трёх сетах победит Баутиста-Агут. И в подаче у него есть преимущество, и на задней линии он играет более остро», — сказала Чакветадзе.