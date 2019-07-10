Федерер — Нисикори: прогноз Анны Чакветадзе на поединок 1/4 финала Уимблдона

Экс пятая ракетка мира, комментатор телеканалов Eurosport Анна Чакветадзе сделала прогноз на матч Кей Нисикори — Роджер Федерер в 1/4 финала Уимблдона, проходящего в Лондоне.



Ставка: меньше 35 геймов в матче за 1.86.



«Роджер Федерер в ходе турнира набрал ход, форму. Два последних матча он провёл очень здорово. С Пуем возникали сложности, но француз тоже здорово играл, а вот Берреттини он разобрал очень легко.



Не думаю, что на траве у Федерера могут возникнуть проблемы с Нисикори. Мягковата подача у японца для травяного покрытия, Федереру будет не очень сложно с ней справляться. А на своей подаче швейцарец чувствует себя очень комфортно. Он очень вариативно подаёт, идёт к сетке. Если процент первой подачи будет достаточно высоким, то шансов у Нисикори не будет.



Думаю, здесь Федерер должен справляться с соперником без проблем. Форму он действительно набрал отличную, приобрёл уверенность. Нисикори не является для Роджера серьёзной угрозой. Думаю, меньше 34,5 гейма будет сыграно в этой встрече», — сказала Чакветадзе.