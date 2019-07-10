Сенегал — Бенин: прогноз Алексея Андронова на матч 1/4 финала Кубка Африки

Популярный комментатор Алексей Андронов дал прогноз на матч Сенегал — Бенин в 1/4 финала Кубка африканских наций.
Ставка: победа Сенегала с форой (-1) за 1.75.
«Сборная Бенина относится к открытиям турнира. Изрядно она уже всех удивила. Но мне кажется, наступает та стадия, когда ей очень тяжело будет противостоять соперникам, которые здорово мотивированы и при этом имеют определённый опыт достижения результата на этой стадии.
Сенегал, конечно, для меня фаворит. Исходя из тех раскладов, коэффициентов, которые предлагают букмекеры, нужно ставить на победу Сенегала с форой (-1). Думаю, одним мячом сенегальцы не ограничатся, это просто опасно. В плей-офф нужно всегда забивать второй мяч, делать разницу в 2 мяча. Коэффициент — 1.75. Расход предусмотрен. Поэтому это просто идеальная ставка на этот матч», — сказал Андронов.
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