Сенегал — Бенин: прогноз Алексея Андронова на матч 1/4 финала Кубка Африки

Популярный комментатор Алексей Андронов дал прогноз на матч Сенегал — Бенин в 1/4 финала Кубка африканских наций.



Ставка: победа Сенегала с форой (-1) за 1.75.



«Сборная Бенина относится к открытиям турнира. Изрядно она уже всех удивила. Но мне кажется, наступает та стадия, когда ей очень тяжело будет противостоять соперникам, которые здорово мотивированы и при этом имеют определённый опыт достижения результата на этой стадии.



Сенегал, конечно, для меня фаворит. Исходя из тех раскладов, коэффициентов, которые предлагают букмекеры, нужно ставить на победу Сенегала с форой (-1). Думаю, одним мячом сенегальцы не ограничатся, это просто опасно. В плей-офф нужно всегда забивать второй мяч, делать разницу в 2 мяча. Коэффициент — 1.75. Расход предусмотрен. Поэтому это просто идеальная ставка на этот матч», — сказал Андронов.