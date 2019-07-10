Нигерия – ЮАР: прогноз Жорди Гратакоса на матч 1/4 финала Кубка Африки

Испанский футбольный менеджер, эксперт «Матч ТВ», обладатель профессиональной тренерской лицензии УЕФА Жорди Гратакос Гайола дал прогноз на матч 1/4 финала Кубка африканских наций Нигерия – ЮАР.



Ставка: ЮАР не забьёт за 1.95.



«Встречаются команды, которые в 1/8 финала победили очень мощных соперников: Нигерия обыграла Камерун (3:2), а южноафриканцы и вовсе преподнесли сенсацию, побив Египет, выступавший в родных стенах (1:0).



Нужно отдать должное сборной ЮАР – добиться такого результата дорогого стоит. Но думаю, путь этой команды на Кубке Африки закончится в четвертьфинале. Нигерия – всегда один из фаворитов этого турнира, а победа над принципиальным соперником Камеруном принесла им дополнительные эмоции и мотивацию. Пожалуй, Нигерия вполне может выиграть этот турнир.



Но есть одно «но» – игра в обороне. С атакой у нигерийцев всё в порядке: Игало и Ивоби, забившие Камеруну, – лидеры этой команды и одни из самых ярких футболистов на этом турнире. И опытный немецкий тренер Гернот Рор доказал, что умеет ставить игру в атаке. А вот в обороне у нигерийцев проблемы – это показал всё тот же матч с Камеруном.



У ЮАР всё наоборот – команда классно отзащищалась в матче с Египтом, но с голами у этой команды проблемы. За групповой турнир она забила всего один гол. Так что мы увидим столкновение двух разных стилей.



На мой взгляд, матч с ЮАР – идеальный шанс для Нигерии наладить надёжность обороны и закрепить статус фаворита турнира. Ставлю на то, что ЮАР не забьёт, а Нигерия победит со счётом 1:0», — сказал Гратакос.