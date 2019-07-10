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Нигерия — ЮАР: прогноз Алексея Андронова на матч 1/4 финала Кубка Африки

Нигерия — ЮАР: прогноз Алексея Андронова на матч 1/4 финала Кубка Африки
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Популярный комментатор Алексей Андронов дал прогноз на матч Нигерия — ЮАР в 1/4 финала Кубка африканских наций. Встреча начнётся в 22:00 мск сегодня, 10 июля.

Ставка: победа Нигерии в основное время за 2.05.

«Матч, в котором фаворит очевиден, это сборная Нигерии. Южноафриканскую сборную в последние годы мы мало где видели. В общем она не привлекала к себе большого внимания. Ну и самое главное — у нигерийцев гораздо более серьёзный опыт достижения подобных результатов и философия гораздо более серьёзная.

Нигерийцы приехали в Египет с мыслью о том, чтобы выиграть турнир. Южная Африка приехала удивлять. В этом есть разница.

Раз на победу Нигерии в основное время дают коэффициент 2.05, этим нужно пользоваться», — сказал Андронов.

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