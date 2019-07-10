Эксперты назвали шансы России выиграть волейбольную Лигу наций

В ночь с 10 на 11 июля в Чикаго стартует финальный этап мужской волейбольной Лиги наций. Букмекеры назвали шансы России защитить свой титул.



По мнению аналитиков, больше всего шансов победить у сборной Бразилии. Поставить на победу южноамериканцев можно с коэффициентом 2.60, что соответствует вероятности 34%.



Шансы хозяев финала эксперты оценили коэффициентом 3.55 (25%). Команда Джона Спироу подходит к домашнему этапу в своем лучшем составе.



Поставить на то, что сборная России сможет повторить свой прошлогодний успех, можно с коэффициентом 5.30 (16%). Команда Туомаса Саммельвуо выступит в Чикаго в том же составе, что и на предварительном этапе. Единственное возможное усиление — Максим Михайлов — остался в Новогорске из-за мышечной травмы.



Шансы Франции букмекеры оценили коэффициентом 6.50 (13%). Французы не привезли в Чикаго ряд основных игроков, в их числе доигровщик Эрвин Нгапет и либеро Женя Гребенников.



Вероятность успеха Ирана оценивается коэффициентом 12.00 (7%). Иранцы уже успели подать протест на организаторов — их досматривали в аэропорту Чикаго больше 3 часов.



Наконец, сделать ставку на Польшу можно за 16.00 (5%). Поляки готовятся к олимпийскому отбору, поэтому в Чикаго поехал второй состав, а главный тренер команды Витал Хейнен прилетит в США за несколько часов до старта турнира.



На групповом этапе сборная России сыграет с командами США и Франции. В полуфинал выйдут две сильнейшие команды.