Кот-д’Ивуар — Алжир: прогноз Ильи Казакова на матч Кубка африканских наций

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 1/4 финала Кубка африканских наций Кот-д’Ивуар — Алжир. Стартовый свисток прозвучит на стадионе в Суэце в 19:00 мск сегодня, 11 июля.



Ставка: счёт 1:1 в основное время за 5.50.



«Сборная Алжира, признаю свою неправоту, оказалась сильнее на этом Кубке Африки, чем я предполагал, и уже добралась до 1/4 финала. Думаю, что на этой стадии турнира сборная Северной Африки остановится.



Я попробую спрогнозировать ничью 1:1 в основное время, то есть обе команды забьют и низовая игра, и победу ивуарийцев в серии пенальти», — сказал Казаков.



В 1/8 финала ивуарийцы обыграли сборную Мали с минимальным счётом, а Алжир разгромил Гвинею (3:0).