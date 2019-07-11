Кот-д’Ивуар — Алжир: прогноз Алексея Андронова на матч 1/4 финала Кубка Африки

Популярный комментатор Алексей Андронов дал прогноз на матч Кот-д’Ивуар — Алжир в 1/4 финала Кубка африканских наций.
Ставка: Кот-д’Ивуар не проиграет в основное время за 1.70.
«Явным фаворитом, с точки зрения букмекеров, выглядит Алжир. Понятно, почему так происходит. В последний раз эта команда проигрывала вообще в прошлом календарном году. И тогда был матч с Бенином, не совсем понятный. Здесь Алжир выглядит достаточно мощно. Но все-таки игра в плей-офф — это немножко другая история.
У сборной Кот-д’Иувара могут найтись какие-то аргументы. Во всяком случае я не верю, что игра будет очень легкой для алжирской команды, хотя, понятное дело, когда мы говорим об африканских сборных, быть в чем-то уверенным очень трудно.
Но я предполагаю, что перекос в линии достаточно серьезный. И в этой ситуации нужно играть от Кот-д’Ивуара. Поэтому я сыграю вариант «Кот-д’Ивуар не проиграет» с коэффициентом 1,7. Мне кажется, достаточно хорошие шансы у этой ставки добраться до финиша с победой.Явным фаворитом, с точки зрения букмекеров, выглядит Алжир. Понятно, почему так происходит. В последний раз эта команда проигрывала вообще в прошлом календарном году. И тогда был матч с Бенином, не совсем понятный. Здесь Алжир выглядит достаточно мощно. Но все-таки игра в плей-офф — это немножко другая история.
У сборной Кот-д’Иувара могут найтись какие-то аргументы. Во всяком случае я не верю, что игра будет очень легкой для алжирской команды, хотя, понятное дело, когда мы говорим об африканских сборных, быть в чем-то уверенным очень трудно.
Но я предполагаю, что перекос в линии достаточно серьезный. И в этой ситуации нужно играть от Кот-д’Ивуара. Поэтому я сыграю вариант «Кот-д’Ивуар не проиграет» с коэффициентом 1,7. Мне кажется, достаточно хорошие шансы у этой ставки добраться до финиша с победой», — сказал Андронов.
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