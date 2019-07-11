Мадагаскар — Тунис: прогноз Ильи Казакова на матч Кубка африканских наций
Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 1/4 финала Кубка африканских наций Мадагаскар — Тунис. Встреча начнётся в 22:00 мск сегодня, 11 июля.
Ставка: победа Туниса со счётом 1:0 за 4.65.
«Мадагаскар добрался до той стадии турнира, которой никто ему в прогнозах не отдавал. Мне кажется, количество чудес, которые сборная Мадагаскара на этом турнире продемонстрировала, уже запредельно высокое.
Тунис всё-таки исторически сильнее и сбалансированнее. Также команда имеет хороший опыт игры в плей-офф, Мадагаскар же пока этим опытом только обрастает.
Попробую поставить на то, что это будет низовая игра, мадагаскарцы не забьют и Тунис выиграет со счётом 1:0», — сказал Казаков.
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