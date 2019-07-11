Эксперты назвали шансы Лэмпарда взять трофей c «Челси» в дебютном сезоне

Фрэнк Лэмпард вернулся в «Челси». Бывший полузащитник сборной Англии стал главным тренером лондонского клуба. Букмекеры принимают ставки на успехи Лэмпарда в «Челси».
Поставить на то, что в сезоне-2019/20 Лэмпард сможет завоевать хотя бы один трофей (это может быть победа в английской Премьер-лиге, Кубке Англии, Кубке лиги или Лиге чемпионов), можно с коэффициентом 4.98. Это примерно 20% вероятности.
Сделать ставку на то, что «Челси» выиграет чемпионат АПЛ и Кубок Англии, можно с коэффициентом 151.00.
Вероятность того, что «Челси» станет лучшим клубом Лондона по итогам чемпионата Англии, аналитики оценили коэффициентом 3.24 (примерно 30%). Поставить на то, что лондонцы окажутся в таблице Премьер-лиги выше, чем «МЮ», можно за 1.72 (57%).
Кроме того можно сделать ставку на то, что Лэмпард не доработает сезон в «Челси». Поставить на то, что он покинет клуб до 17 мая 2020 года, можно с коэффициентом 1.83 (52%).
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