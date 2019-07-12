Джокович — Баутиста-Агут: прогноз Анны Чакветадзе на 1/2 финала Уимблдона

Экс пятая ракетка мира, комментатор телеканалов Eurosport Анна Чакветадзе сделала прогноз на матч Новак Джокович — Роберто Баутиста-Агут в 1/2 финала Уимблдона, проходящего в Лондоне.



Ставка: минимум 32 гейма в матче за 1.89.



«Очень нравится игра Роберто Баутисты-Агута на этом турнире. Лихо он промчался по всем кругам. В четвертьфинале, правда, один сет проиграл Гвидо Пелье. До этого все победы были в трёх партиях. На задней линии он очень хорош, нагнетает, а ещё лучше контратакует. В этом он очень похож с Новаком Джоковичем. Может быть, по этой причине серб и не любит с ним играть. Две очные встречи в этом сезоне выиграл испанец, причём на разных покрытиях.



Конечно, я не буду спорить с тем, что Джокович фаворит. Но не думаю, что для него всё будет так же легко, как и в игре с Гоффеном. Там бельгиец почему-то расклеился, не сумев подтвердить брейк в первом сете. Баутиста-Агут имеет опыт недавних побед над Новаком и лучше понимает, как себя вести, что делать. Он не боится Джоковича. И это должно ему помочь.



Предположу, что в матче будет сыграно больше 31,5 гейма», — сказала Чакветадзе.