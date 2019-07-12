«Арсенал» — «Динамо»: прогноз Нобеля Арустамяна на матч 1-го тура РПЛ

Спортивный журналист Нобель Арустамян дал прогноз на матч открытия сезона-2019/20 РПЛ «Арсенал» Тула — «Динамо». Встреча начнётся в 20:00 мск 12 июля.



Ставка: ничья за 3.05.



«Стартует чемпионат России, понятное дело, что первый тур всегда непредсказуем, тем более что команды сильно изменились – я имею в виду «Арсенал» и «Динамо».



«Динамо» меняется в лучшую сторону, команда хочет быть в призах, хочет бороться за места в Лиге Европы, поэтому у команды большие обновления, новые футболисты, новые идеи. Другое дело, что их реализовать не так просто за несколько недель, что длится межсезонье. Поэтому быть уверенным, что «Динамо» непременно обыграет «Арсенал», неправильно. Да, у команды есть мечты и идеи стать лучше, но сейчас вопрос – каково это московское «Динамо»?



Что касается «Арсенала», то у него был прекрасный прошлый год – команда впервые в истории пробилась в Лигу Европы. У команды есть амбиции, но есть и потери футболистов. Многие футболисты уехали, многие покинули команду, так как закончился срок аренды, поэтому есть элемент непредсказуемости.



В этом матче вряд ли стоит рассчитывать на большое количество голов. Да, команды будут хотеть выиграть, но новые сочетания в атаке – это всегда трудность, всегда проблема. На мой взгляд, в этом матче лучше идти от простого. В первых турах обычно бывает много ничейных результатов. Это нормально для чемпионата России, особенно если мы берем первые недели и новые строящиеся команды. Мой прогноз простой – ничья. Я думаю, что это весьма вероятно, учитывая манеру игры команд и большое количество новичков. Поэтому мой прогноз на матч «Арсенал» — «Динамо» — ничья», — сказал Арустамян.