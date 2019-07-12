Надаль — Федерер: прогноз «Чемпионата» на полуфинальный матч Уимблдона

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч между Рафаэлем Надалем и Роджером Федерером в полуфинале Уимблдона.



Ставка: ТБ 3,5 сета за 1.59.



«Оба теннисиста довольно легко добрались до полуфинала Уимблдона. И теперь проведут 40-ю официальную очную встречу. Испанец лидирует по победам 24-15, но едва ли эту статистику стоит переоценивать. Потому что чаще всего их пути пересекались на харде и грунте.



А вот на траве состоялись всего лишь три матча. Федерер впереди 2-1, вот только предыдущая встреча прошла аж 11 лет назад. И получилась самой что ни на есть легендарной: пять сетов, около пяти часов чистого времени и эпичная победа обессилевшего Надаля на фоне вечернего Лондона.



С тех пор на грассовом покрытии их дорожки не пересекались. Роджер выиграл у Короля грунта пять матчей подряд в период между 2015 и 2017 годом, но пять недель назад Рафа спокойно уложил соперника в полуфинале «Ролан Гаррос» за три партии (6:3, 6:4, 6:2). Тот поединок проходил при сильном ветре, которого сейчас быть не должно.



На двоих старые знакомые проиграли на Уимблдоне-2019 всего три сета. Два отдал швейцарец и один — испанец. Надаль испытал серьёзные трудности только во втором круге с Ником Кирьосом, за счёт мощной подачи и провокаций сумасшедший австралиец забрал одну партию, а ещё в двух добрался до тай-брейка.



Федерер отдал по одному сету Ллойду Джорджу Харрису и Кею Нисикори. Оба раза речь шла именно о дебютном отрезке, но в целом особой интриги в тех матчах так и не появилось: после смазанного старта Маэстро резко добавлял, штамповал брейки и спокойно выходил в следующий раунд.



Пожалуй, коэффициент на победу Роджера немного завышен. Надаль находится в великолепной форме, спорить с этим нельзя. Тем не менее, на траве швейцарец крайне хорош, в последних матчах он выглядел здорово, да и о недавней победной серии в очных встречах забывать не стоит. Такого преимущества, как на грунте, у испанца точно не будет.



В общем, П2 за 2.28 имеет право на жизнь. Вариант попроще — ТБ 3,5 сета за 1.59. Соперники прекрасно знают друг друга, находятся в хороших кондициях и близки по уровню. Трудно поверить, что кто-то сумеет победить всухую. Прежде их матчи на траве заканчивались исключительно в четвёртой-пятой партиях».



Рафаэль Надаль — Роджер Федерер. Прогноз: легенды быстро не разберутся Испанец и швейцарец не встречались на траве 11 лет.