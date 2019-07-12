«Арсенал» — «Динамо»: котировки на матч 1-го тура РПЛ

В матче 1-го тура РПЛ сыграют «Арсенал» и «Динамо». Встреча состоится сегодня, 12 июля, начало — в 20:00 мск.



Поставить на победу динамовцев можно с коэффициентом 2.80. Это соответствует вероятности 35%. Шансы туляков выиграть аналитики оценили коэффициентом 2.90 (34%). На ничейный исход букмекер даёт коэффициент 3.10 (31%).



Поставить на то, что команды забьют как минимум 3 гола, можно с коэффициентом 2.55. На ТМ 2,5 гола можно сделать ставку за 1.50. Вероятность того, что забить смогут и те и другие, эксперты оценили коэффициентом 2.05. За 1.68 можно сделать ставку на то, что хотя бы одна команда не забьёт.



По оценкам аналитиков, наиболее вероятный счёт матча — ничья 1:1 (коэффициент 6.00).