«Арсенал» — «Динамо»: прогноз Валерия Непомнящего на игру 1-го тура РПЛ

Известный тренер Валерий Непомнящий дал прогноз на матч открытия сезона-2019/20 РПЛ «Арсенал» Тула — «Динамо». Встреча начнётся в 20:00 мск сегодня, 12 июля.



Ставка: ничья за 3.05.



«По первому впечатлению здесь будет ничья. Дело в том, что если в прошлом сезоне у «Арсенала» была приличная атака, то сейчас в атакующей линии нет ни одного игрока из прошлого состава, поэтому в начале сезона атака у туляков будет не такой сильной, как минимум понадобится время на то, чтобы сыграться. А для «Динамо» это шанс зацепиться за ничью.



Что касается результативности, то, я думаю, не стоит опираться на результат матча прошлого сезона, который закончился со счётом (3:3). Как я уже говорил, у «Арсенала» поменялась атакующая линия, «Динамо» создаёт много моментов, но не реализует их, поэтому этот матч не будет результативным. Мне кажется, будет ничья, и ничья не результативная – 1:1 или 0:0, не больше.



Что касается «Динамо», то команда усилилась в трансферное окно, и думаю, что в этом сезоне динамовцы будут рассчитывать на более высокие места, чем в прошлом, где-то с 6-го по 10-е место. Но бороться за Лигу Европы им будет очень тяжело, мне кажется, в этом сезоне им не удастся зацепиться за еврокубки», — сказал Непомнящий.