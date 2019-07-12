Е. Титов: «Локомотиву» светит попадание в тройку РПЛ

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов дал прогноз на итоги чемпионской гонки РПЛ сезона-2019/20.



Ставка: «Локомотив» займёт место с 1-го по 3-е за 1.70.



«Сложно сейчас давать прогнозы, еще у многих команд будут приобретения и потери тоже могут быть. Но если сейчас анализировать, то у «Зенита» самый сбалансированный состав, есть конкуренция в каждой линии. Можно даже говорить, что на каждую позицию по 2 игрока. И в каждой линии есть лидеры: в защите — Ракицкий и Иванович, в полузащите Барриос великолепно себя проявляет, впереди Дзюба есть. Думаю, хорошие шансы у «Зенита» повторить чемпионский успех.



«Локомотив» показал содержательный футбол в матче за Суперкубок. Видно, что Миранчуки превратились в настоящих лидеров. Смолов хорошо готов, от него будет больше пользы. Ну и Семин остается на своем месте, и это гарантирует результат: как минимум попадание в тройку светит «Локомотиву». Состав сыгранный, точечные усиления есть. «Локомотив» будет высоко.



Это лето ЦСКА проводит спокойнее, нет гигантских изменений в составе. Прошлый сезон был во многом промежуточным. Сейчас сыгранность совсем на другом уровне, молодежь заматерела. Думаю, в тройку ЦСКА попасть должен. Опять же, стабильность есть, Гончаренко продолжает работать с командой. И это в плюс «армейцам».