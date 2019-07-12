Эксперты назвали фаворита Кубка африканских наций перед полуфиналами
Вчера определились все участники полуфиналов Кубка африканских наций, который проходит в Египте. Букмекеры назвали фаворита турнира.
Поставить на сборную Сенегала можно с коэффициентом 2.65. Это соответствует вероятности 34%. В 1/4 финала сенегальцы обыграли команду Бенина со счётом 1:0.
Шансы Алжира аналитики оценили коэффициентом 3.10 (29%). Алжирцы в своем четвертьфинале в серии пенальти обыграли Кот-д«Ивуар.
Сделать ставку на Нигерию можно за 4.7 (19%). Нигерийцы на последних минутах вырвали путевку в полуфинал у сборной ЮАР (2:1).
Наконец, на Тунис можно поставить с коэффициентом 5.50 (18%). В своем четвертьфинале команда Алена Жиресса разгромила Мадагаскар (3:0).
В полуфиналах 14 сентября Сенегал сыграет с Тунисом, а Нигерия — с Алжиром.
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