Эксперты назвали фаворита Кубка африканских наций перед полуфиналами

Вчера определились все участники полуфиналов Кубка африканских наций, который проходит в Египте. Букмекеры назвали фаворита турнира.



Поставить на сборную Сенегала можно с коэффициентом 2.65. Это соответствует вероятности 34%. В 1/4 финала сенегальцы обыграли команду Бенина со счётом 1:0.



Шансы Алжира аналитики оценили коэффициентом 3.10 (29%). Алжирцы в своем четвертьфинале в серии пенальти обыграли Кот-д«Ивуар.



Сделать ставку на Нигерию можно за 4.7 (19%). Нигерийцы на последних минутах вырвали путевку в полуфинал у сборной ЮАР (2:1).



Наконец, на Тунис можно поставить с коэффициентом 5.50 (18%). В своем четвертьфинале команда Алена Жиресса разгромила Мадагаскар (3:0).



В полуфиналах 14 сентября Сенегал сыграет с Тунисом, а Нигерия — с Алжиром.