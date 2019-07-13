«Спартак» — «Сочи»: прогноз Нобеля Арустамяна на матч 1-го тура РПЛ

Спортивный журналист Нобель Арустамян дал прогноз на матч 1-го тура РПЛ сезона-2019/20 «Спартак» — «Сочи».



Ставка: победа «Спартака» и тотал больше 2,5 гола за 2.20.



«Понятно, что «Сочи» сейчас — самая непредсказуемая команда. Ей разное будущее рисуют: с одной стороны, состав пополняют довольно качественные футболисты, с другой — команда новая, не сыгранная. Вообще непонятно, что будет и как.



Мой прогноз исходит от «Спартака». Красно-белые обновились, они мотивированы и, думаю, должны брать в этом матче три очка. Но так как «Спартак» — команда в последнее время непредсказуемая, я бы поставил на то, что они пропустят. А лучше — победа москвичей и тотал больше 2,5 гола. Коэффициент отличный».