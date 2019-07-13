«Спартак» — «Сочи»: прогноз «Чемпионата» на матч 1-го тура РПЛ

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч «Спартак» — «Сочи» в 1-м туре РПЛ сезона-2019/20.



Ставка: «Спартак» победит с форой «–1» за 1.75.



«Сочи» набирал состав по остаточному принципу, в большинстве случаев подписывая то, что плохо лежит (или хорошо сидит). В команде появилось несколько известных игроков, но случилось это за считаные дни до старта турнира. Говорить о какой-то сыгранности за столь короткий срок как минимум странно. Более того, физические кондиции игроков наверняка сильно разнятся, ведь предсезонку они проходили в разных местах. Вариантов у Александра Точилина минимум — играть будут те, кто худо-бедно набрал форму.



«Сочи» наверняка будет добирать в ходе сезона, но на данный момент готовность клуба вызывает сомнения. На своём поле брать три очка с таким соперником «Спартак» обязан. У гостей нет особого выбора — придётся садиться к своей штрафной, рассчитывая на контратаку или стандарт.



Самый очевидный вариант в такой ситуации — П1 с форой "-1" за вполне приличные 1.75. Все факторы говорят в пользу красно-белых: состав сильнее, взаимопонимания больше, стадион домашний, а судья — Владимир Москалёв. При нём «Спартак» в девяти турах не проиграл ни разу.



Можно взять и фору побольше, однако подопечные Олега Кононова не слишком впечатляют, а в прошлом сезоне часто испытывали проблемы с аутсайдерами и ограничивались одним голом. Сомневаться в победе фаворита трудно, но и вероятность разгрома высокой не назовёшь».

«Спартак» — «Сочи». Прогноз: Кононов начнёт сезон РПЛ с победы Все факторы говорят в пользу красно-белых.