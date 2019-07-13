«Спартак» — «Сочи»: прогноз Романа Нагучева на матч 1-го тура РПЛ

Известный спортивный журналист и комментатор Роман Нагучев сделал прогноз на матч «Спартак» — «Сочи» в 1-м туре РПЛ сезона-2019/20.
Ставка: «Спартак» выиграет оба тайма за 3.45.
«Спартаковцы на Кубке Париматч Премьер показали очень неплохую игру, а футбольный клуб «Сочи» всё-таки пока ещё знакомится с новым турниром и новым чемпионатом. Для того чтобы вкатиться, требуются определённые жертвы.
«Спартак» у себя дома всегда достаточно уверенно действует с позиции силы. Мне кажется, что выиграть оба тайма, как, например, это было в матче с «Енисеем», примерно в той же манере им под силу. Тем более что команды Олега Кононова, будь это «Ахмат», «Краснодар» или «Спартак», почти всегда легко разбираются с соперниками, которые заведомо уступают им в классе. Моя ставка — «Спартак» выиграет оба тайма».
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