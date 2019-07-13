«Урал» — «Уфа»: прогноз Михаила Поленова на матч 1-го тура РПЛ

Комментатор Михаил Поленов дал прогноз на матч 1-го тура сезона-2019/20 РПЛ «Урал» — «Уфа».



Ставка: победа «Урала» за 2.04.



«То, что произошло с “Уфой” в прошлом сезоне — их попадание в стыковые матчи — это событие из ряда вон выходящее, потому что ни составом, ни традициями — ничем “Уфа” не была похожа на аутсайдера. Но ранний старт сыграл неприятную роль: он слишком много матчей в начале чемпионата дал “Уфе”, команда с этим не справилась, пошла тренерская чехарда и так далее. Я далёк от мысли считать, что проблемы “Уфы” в апреле тянутся событиями из августа, однако своё влияние те игры имели. Главное качество “Уфы” — умение обходиться теми средствами, которые есть у команды. В этом смысле команда — пример для команд с низкими бюджетными возможностями.



Что касается “Урала”, то здесь тоже нет серьёзных перемен, остались те же самые главные определяющие фигуры: тренерский штаб, Эрик Бикфалви. Мне кажется. что в такой игре особую роль имеет статус домашнего матча. В прошлом сезоне “Уфе” было довольно трудно набирать очки на выездных матчах. “Урал” же как раз и славится тем, что набирает очки дома.



Старт чемпионата — это всегда риск, но я предлагаются задуматься над победой “Урала”. Всё-таки его подготовка к сезону шла нормально, без потрясений, все на месте и знают, что нужно для хорошего старта. Моя ставка: победа “Урала” с коэффициентом 2,04».