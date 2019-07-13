«Спартак» — «Сочи»: прогноз Эльвина Керимова на матч 1-го тура чемпионата РПЛ

Футбольный комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч 1-го тура чемпионата РПЛ сезона-2019/20 «Спартак» — «Сочи».



Ставка: победа «Спартака» и тотал голов меньше 3,5 за 1.89.



«Спартак» стартует домашним матчем с дебютантом РПЛ — «Сочи». Команда Олега Кононова оставила противоречивое впечатление игрой на Кубке Париматч Премьер. Говорю не столько про результат, сколько про игру. Результат в предсезонных турнирах не имеет большого значения. Кажется, игроки не очень понимают, чего от них хочет главный тренер. Но в матче с «Сочи» даже такой «Спартак» может победить. Конечно, не со счетом 7:1, как в недавней товарищеской встрече, но может.



У красно-белых, как ни крути, более сыгранный состав, хотя каким он точно будет, остается лишь предполагать. Спартаковцы играют дома, при поддержке своих фанатов, и это тоже важный фактор. Кстати, дома в 2019 году красно-белые проиграли лишь в дерби ЦСКА. И вряд ли они намерены делиться очками с командой Александра Точилина, которая наверняка будет решать более скромные задачи в новом сезоне.



В первых домашних матчах предыдущих трех сезонов «Спартак» одерживал сухую победу — над «Оренбургом» 1:0 (2018/19), над «Краснодаром» 2:0 (2017/18) и над «Арсеналом» 4:0 (2016/17). Смогут ли красно-белые в очередной раз победить и при этом не пропустить? Не уверен. В любом случае, града голов ждать не стоит. Поставлю на исход матча и тотал голов: победа «Спартака» и тотал голов меньше 3,5 за 1,89».