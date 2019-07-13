«Спартак» — «Сочи»: прогноз Игоря Гамулы на матч 1-го тура РПЛ в Москве

Известный тренер Игорь Гамула дал прогноз на матч 1-го тура РПЛ «Спартак» — «Сочи».



Ставка: «Сочи» забьет за 1.80.



«Добрый день, друзья! От всей души поздравляю с началом нового сезона Российской Премьер-Лиги. Мы долго ждали и наконец дождались. Очень надеюсь, что чемпионат получится ярким и интересным, ведь к тому есть все предпосылки.



Новичок элитного дивизиона — “Сочи” — встретится с московским “Спартаком”. Безусловно, не совсем повезло сочинцам с соперником по стартовому матчу в элите, но что поделать. Уверен, новичок постарается навязать борьбу фавориту. К тому же у “Сочи” есть шансы закрепиться в РПЛ. Отличный город, неплохой состав и шикарный стадион. Все это должно помочь сочинцам.



О “Спартаке” мы всегда говорим много. Москвичи смазали концовку сезона, но сейчас входят в чемпионат абсолютно с другим настроением и другими целями. Состав красно-белых сильно обновился. Команду покинули Дмитрий Комбаров и Денис Глушаков. Взяли нового нападающего — Понсе. Однако не думаю, что москвичи стали сильнее.



Недавно на предсезонных сборах соперники уже встречались. “Спартак” победил со счетом 7:1, но была товарищеская игра, по которой сложно судить о состоянии команд. Рискну предположить, что сочинцы сумеют отличиться и в этом матче. Ставлю на индивидуальный тотал “Сочи” больше 0,5, то есть “Сочи” забьет».