Made in Brazil — Liquid: прогноз на киберспортивный матч по CS:GO

14 июля состоится киберспортивный матч BLAST Pro Series Los Angeles 2019 по CS:GO, в котором встретятся Made in Brazil и Team Liquid.



Ставка: победа Liquid за 1.50.



MIBR расположилась на 12-й строчке в мировом рейтинге. Коллектив из Бразилии переживает не лучшее время. За последние несколько месяцев MIBR не добилась никаких результатов, которые бы можно было считать приемлемыми для команды такого уровня. О будущем коллектива Made in Brazil говорить сложно. Даже если молодой игрок будет показывать что-то невероятное, хотя за ним этого не наблюдалось, то какова вероятность, что старички заиграют на таком же уровне? Скорее всего, команде MIBR нужны глобальные перемены. Если на BLAST Pro Series Los Angeles 2019 они не покажут хорошей игры, то вера в данный состав полностью пропадёт и, возможно, это будет их последний турнир.



Team Liquid отобрала титул чемпиона мира у Astralis, и уже точно можно об этом говорить. Жидкие выиграли кучу турниров в последнее время. Если говорить о турнирах серии BLAST, то Team Liquid всегда неплохо показывала себя, правда, чемпионом так и не стала. Но на тот момент ходили шутки насчёт проклятия коллектива Liquid, потому что они постоянно были вторыми. Начиная с IEM Sydney 2019 череда вторых мест на крупных турнирах прекратилась и начались победы. После выполнения этакого челленджа в виде Intel Grand Slam североамериканской команде нужен небольшой отдых, а уже через неделю играть BLAST Pro Series Los Angeles 2019.



MIBR — далеко не самая сильная команда на данный момент, и для Team Liquid — сейчас топ-1 в мире — бразильцы вовсе не соперник. Даже фактор bo1 не играет здесь никакой роли. Веры в «новых» Made in Brazil практически нет. Скорее всего, они займут одно из последних мест.