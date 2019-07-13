«Ростов» — «Оренбург»: прогноз Константина Генича на матч 1-го тура РПЛ

Футбольный комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч «Ростов» — «Оренбург» в 1-м туре российской Премьер-Лиги сезона-2019/20. Встреча состоится в субботу, 13 июля, на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону.



Ставка: победа «Ростова» и тотал меньше 3,5 мяча за 1.83



«Оренбург» разобрали по частям за это межсезонье. Практически все основные игроки ушли. Ойеволе ушел, Бреев, Чиркин, Сутормин, Козлов, Фролов, Галаджан, Бегич, Попович. Очень много футболистов на выход. На вход практически никого.



У «Ростова» в прошлом сезоне была проблема как раз в матчах с такими командами, как «Оренбург», причем и дома, и на выезде. С «Оренбургом», «Крыльями» не брали свои очки. Перестроил сейчас игру Валерий Карпин, уйдя от схемы в три центральных защитника. Добавили в середину поля игрока. И у «Ростова» сейчас очень приличная группа атаки. Думаю, Валерий Карпин со своей командой учтёт ошибки прошлого сезона. Дома ростовчане будут стараться не терять очки.



«Ростов» очень понравился на Кубке Париматч Премьер, несмотря на крупное поражение от «Краснодара» — 0:3. Но когда «Ростов» играл основным составом в первых таймах, он своих соперников переигрывал, даже «Краснодар», хотя уступил по счету. Очень хорошо против ЦСКА сыграла пара Шомуродов — Ионов. Со «Спартаком» в первом тайме здорово играли.



Думаю, «Ростов» не будет наступать на те же грабли, что и в прошлом сезоне. Этот «Оренбург» он постарается обыграть. Этого старания должно хватить, чтобы взять три очка. Много голов ждать не стоит. Оборона более-менее налажена и у тех, и у других. Поэтому возьму ставку — «победа «Ростова» и тотал меньше 3,5 мяча».