«Спартак» — «Сочи»: прогноз Константина Генича на матч 1-го тура РПЛ в Москве

Футбольный комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч «Спартак» — «Сочи» в 1-м туре российской Премьер-Лиги сезона 2019/20. Встреча состоится в субботу, 13 июля, на стадионе «Открытие Арена» в Москве.



Ставка: победа «Спартака» с форой (-1) за 1.73



«Команды в 20-х числах июня играли товарищеский матч. Но то был совсем другой «Сочи». «Спартак» тогда выиграл — 7:1. В первом матче после отпуска на эмоциях сыграли результативно и ярко в атаке. Но потом под нагрузками не все получалось на Кубке Париматч Премьер. Но потенциал у этой команды есть. Думаю, Кононов сбросил нагрузки, и «Спартак» побежит в первом матче. А дальше это движение будет нарастать, как и хотелось бы болельщикам красно-белых. Но пока «Спартак» оставляет больше вопросов, нежели дает ответы, как будет играть в нынешнем сезоне.



Новый капитан у «Спартака» — Георгий Джикия. Отфильтровали состав. Любопытная работа нового генерального директора Томаса Цорна. Еще приобретения будут. Ушел Зе Луиш. В атаке теперь надежды на Понсе и Луиса Адриано. Будем смотреть.



В прошлом году «Спартак» тоже начинал с командой, которая только вышла из ФНЛ в РПЛ. Тогда выиграли скромненько — 1:0. Забил Жиго. А потом удержали минимальное преимущество.



Здесь, думаю, «Спартак» постарается сыграть убедительнее против дебютанта. «Сочи» укрепился запасными из Санкт-Петербурга, подписал Федора Кудряшова, но в первом матче будет непросто, идет притирка. Я бы взял «Спартак» с форой (-1) за 1,73. Ну и более смелую ставку предложу — «Спартак» с форой (-1,5) за 2,29».