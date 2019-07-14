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Джокович — Федерер: бонус от «Фонбет» за верный прогноз на финал Уимблдона

Джокович — Федерер: бонус от «Фонбет» за верный прогноз на финал Уимблдона
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Сегодня, 14 июля, в финальном матче мужского одиночного разряда Уимблдона сыграют швейцарец Роджер Федерер и серб Новак Джокович. По оценке букмекеров, Джокович — фаворит матча. Поставить на его победу можно за 1.55, что соответствует 62% вероятности. Сделать ставку на успех Федерера можно за 2.55 (38%).

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Начало финального поединка запланировано на 16:00 мск. Cоперники встречались 49 раз: 27 побед у Джоковича, 22 — у Федерера.

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