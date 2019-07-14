Джокович — Федерер: бонус от «Фонбет» за верный прогноз на финал Уимблдона
Сегодня, 14 июля, в финальном матче мужского одиночного разряда Уимблдона сыграют швейцарец Роджер Федерер и серб Новак Джокович. По оценке букмекеров, Джокович — фаворит матча. Поставить на его победу можно за 1.55, что соответствует 62% вероятности. Сделать ставку на успех Федерера можно за 2.55 (38%).
Букмекерская компания «Фонбет» запустила акцию для читателей «Чемпионата» к матчу Джокович — Федерер: дайте верный прогноз на эту встречу — и получите бесплатную ставку в размере 500 рублей. Предложение действительно только для новых клиентов.
Чтобы получить бонус, сделайте прогноз на странице акции.
Начало финального поединка запланировано на 16:00 мск. Cоперники встречались 49 раз: 27 побед у Джоковича, 22 — у Федерера.
- 14 июля 2019
-
10:00
-
09:00
-
08:00
- 13 июля 2019
-
22:42
-
19:45
-
19:00
-
18:15
-
17:30
-
16:45
-
16:00
-
15:20
-
14:40
-
14:00
-
13:20
-
12:40
-
12:00
-
11:20
-
10:45
-
10:00
- 12 июля 2019
-
19:00
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 11 июля 2019
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
Партнерский контент