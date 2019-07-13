Юрая Фэйбер – Рики Симон: прогноз Романа Мазурова на UFС Fight Night 155

Российский комментатор смешанных единоборств Роман Мазуров дал прогноз на бой UFС. Fight Night 155 Юрая Фэйбер – Рики Симон, который состоится 14 июля.



Ставка: бой закончится досрочно за 2.75



«Три года прошло с предыдущего поединка Фэйбера и он моложе не стал. Можно, конечно, быть оптимистом и на что-то надеяться, но если вы хотите поставить деньги на этот бой, то лучше все-таки снять розовые очки и взглянуть на вещи трезво. А реалии таковы, что к сорока годам и мощь, и скорость становятся хуже, особенно вне регулярных тренировок и соревнований. Можете спросить у Федора Емельяненко, если не верите.



Рики Симон не только сильно моложе противника. И не только длинную победную серию ему можно занести в актив. Он сейчас на подъеме, дерется часто и дерется успешно. У него больше размах рук, что, несомненно, поможет в стойке. В партере он, кстати, тоже совсем неплох, взгляните на рекорд и почитайте сколько у него побед приемами.



В общем, подводя итоги. Победа Симона у нас не вызывает никаких сомнений, но весьма вероятна и победа досрочная. Для подстраховки можно взять не досрочную победу 2, а просто досрочную победу. Чем черт не шутит, может у Фэйбера еще осталось немного пороха в пороховницах (в любом случае, на весь бой этого пороха все равно не хватит)».