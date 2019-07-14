«Крылья Советов» — ЦСКА: прогноз «Чемпионата» на матч 1-го тура РПЛ

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч «Крылья Советов» — ЦСКА в 1-м туре РПЛ сезона-2019/20.



Ставка: «Крылья Советов» не забьют за 2.06



«Красно-синие набирали форму непосредственно к старту турнира и, похоже, добились желаемого. По крайней мере, завершающий матч предсезонки они провели на принципиально ином уровне. «Рубин» в близком к оптимальному составе не создал за 90 минут ровным счётом ничего. Москвичи вели игру от начала до конца, прессинг работал, моменты создавались. Дело закончилось разгромом (4:0).



В связи с этим шансы подопечных Виктора Гончаренко смотрятся здорово. Прошлой весной самарцы больше мучились, чем играли в футбол. За 11 последних туров они набрали всего четыре очка, а единственная победа — 1:0 над «Рубином» — случилась благодаря чудо-удару Антона Зиньковского. Логичным итогом провального отрезка стали стыковые матчи.



Состав «Крыльев Советов» за межсезонье точно не стал сильнее. Приобретались и брались в аренду в основном средние игроки, а также футболисты под ротацию. Самый громкий трансфер — прошедший пик Дмитрий Комбаров. Мяч над штрафной площадью он поднимет, но велосипед не изобретёт.



В общем, П2 за 1.90 смотрится нормально. Но есть и другой вариант — «Крылья Советов» не забьют за 2.06. В семи предыдущих домашних матчах с ЦСКА самарцы отличились всего дважды. И оба раза, кстати, проиграли. С атакой у подопечных Миодрага Божовича по весне были большие проблемы, так что Игорь Акинфеев вряд ли окажется загружен работой».

«Крылья Советов» — ЦСКА. Прогноз: Акинфеев в Самаре не пропустит В семи предыдущих домашних матчах с ЦСКА самарцы отличились всего дважды.