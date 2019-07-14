«Крылья Советов» — ЦСКА: прогноз Егора Титова на матч первого тура РПЛ в Самаре

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Крылья Советов» — ЦСКА в 1-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20. Встреча состоится в воскресенье, 14 июля, на стадионе «Космос-Арена» в Самаре.



Ставка: ЦСКА победит с форой «–1» за 2.60



«Опять мы возвращаемся к вопросу об изменениях в составе, трансферах. Если говорить про «Крылья», то нужно вспомнить, что закончил Самедов, ушёл в «Динамо» Шейдаев, вернулся в «Спартак» Ананидзе. Но продлили Тимофеева, в атаке есть Корниленко.



У ЦСКА не так много потерь. Ушёл только Бекао. Остальные все персонажи в строю, кто-то вернулся после травмы. Можно говорить о костяке. Тут ещё надо вспомнить, что в последнем туре прошлого сезона ЦСКА разгромил Самару дома — 6:0. Обидно волжанам, хочется им вернуть должок.



Но, на мой взгляд, ЦСКА даже без Влашича гораздо сильнее, мощнее. А самарцам понадобится несколько туров, чтобы новички прижились, влились в команду. Пока им будет трудно. Ставлю на ЦСКА с форой «–1».