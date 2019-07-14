«Крылья Советов» — ЦСКА: прогноз Егора Титова на матч первого тура РПЛ в Самаре

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Крылья Советов» — ЦСКА в 1-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20. Встреча состоится в воскресенье, 14 июля, на стадионе «Космос-Арена» в Самаре.
Ставка: ЦСКА победит с форой «–1» за 2.60
«Опять мы возвращаемся к вопросу об изменениях в составе, трансферах. Если говорить про «Крылья», то нужно вспомнить, что закончил Самедов, ушёл в «Динамо» Шейдаев, вернулся в «Спартак» Ананидзе. Но продлили Тимофеева, в атаке есть Корниленко.
У ЦСКА не так много потерь. Ушёл только Бекао. Остальные все персонажи в строю, кто-то вернулся после травмы. Можно говорить о костяке. Тут ещё надо вспомнить, что в последнем туре прошлого сезона ЦСКА разгромил Самару дома — 6:0. Обидно волжанам, хочется им вернуть должок.
Но, на мой взгляд, ЦСКА даже без Влашича гораздо сильнее, мощнее. А самарцам понадобится несколько туров, чтобы новички прижились, влились в команду. Пока им будет трудно. Ставлю на ЦСКА с форой «–1».
- 14 июля 2019
-
10:00
-
09:00
-
08:00
- 13 июля 2019
-
22:42
-
19:45
-
19:00
-
18:15
-
17:30
-
16:45
-
16:00
-
15:20
-
14:40
-
14:00
-
13:20
-
12:40
-
12:00
-
11:20
-
10:45
-
10:00
- 12 июля 2019
-
19:00
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 11 июля 2019
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00