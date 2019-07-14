«Крылья Советов» — ЦСКА: прогноз Эльвина Керимова на матч 1-го тура РПЛ

Футбольный комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч 1-го тура чемпионата РПЛ сезона-2019/20 «Крылья Советов» — ЦСКА.



Ставка: ЦСКА не проиграет и тотал голов в матче меньше 2,5 за 1.86



«Старт сезона обманчив тем, что по привычке мы выбираем фаворита, отталкиваясь от статуса команды, а в каком она состоянии, толком не знаем. На Кубке Париматч Премьер ЦСКА проиграл все три матча, но не выглядел при этом безнадёжно. Матч со «Спартаком» испортил судья, с «Краснодаром» не использовали свои шансы, а с «Ростовом» по-настоящему провалили лишь один тайм из двух. Зато уже после предсезонного турнира армейцы разгромили «Рубин» и смотрелись в той встрече солидно. Видно, что подготовка к сезону прошла в нормальном режиме, и мы вправе ожидать от команды Виктора Гончаренко неплохой игры в первых турах.



Самарцы завершили подготовку к чемпионату двумя победами в товарищеских матчах, одна из них была одержана над «Краснодаром». Состав у Миодрага Божовича за лето сильно не изменился — Дмитрий Комбаров, Гынсари и Радоньич призваны усилить оборону, полузащиту и нападение. Как быстро впишутся в игру «Крыльев» иностранцы — это вопрос, зато с адаптацией Комбарова, надо полагать, проблем не возникнет.



Любопытно, что в Самаре ЦСКА играет уверенно и легко в последние годы: 8 побед в 9 встречах. Я думаю, что в предстоящей игре беспроигрышная серия гостей в Самаре продолжится. Мой прогноз — двойной шанс на ЦСКА (Х2) и тотал голов в матче меньше 2,5 за 1,86. Большого количества голов я не жду, поскольку игра, как мне кажется, получится осторожной».