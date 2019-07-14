Новак Джокович — Роджер Федерер: прогноз «Чемпионата» на финал Уимблдона-2019

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч Новака Джоковича и Роджера Федерера в финале Уимблдона.



Ставка: победа Джоковича + ТБ 3,5 сета за 2.38



«Швейцарец вышел в финал за счёт отличного движения (пробежал на 200 метров больше испанца) и преимущества на приёме. Вот только в главном поединке рассчитывать на эти козыри будет нелегко. Принимает серб замечательно, что ни для кого не секрет. Кроме того, он моложе на пять лет и определённо затратил меньше сил в прошлых раундах.



Следовательно, ключевыми для Роджера станут два фактора — подача и первый сет. На поздних этапах преимущество в энергии будет у серба, а потому крайне важно забрать стартовую партию и посмотреть, не дрогнет ли грозный соперник под давлением. Ну а двойные ошибки и плохой процент попадания первым мячом сделают задачу Федерера практически невыполнимой.



Швейцарец не проигрывает на траве в течение 11 матчей — титул в Галле плюс Уимблдон. Кроме того, каждая из трёх предыдущих встреч соперников на Уимблдоне ушла в четвёртый-пятый сет. Сомневаться в победе Ноле нелегко, однако поражения всухую его соперник никак не заслуживает.



В связи с этим мы бы выбирали между двумя ставками — П1 в трёх-четырёх сетах за 2.01 и П1 + ТБ 3,5 сета за 2.38. Рискованный вариант — точный счёт по партиям 3-1 в пользу Джоковича за мощные 4.15».

Новак Джокович — Роджер Федерер. Прогноз: серб вновь покорит Уимблдон Но швейцарец его просто так не отпустит.