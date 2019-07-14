«Крылья Советов» — ЦСКА: прогноз Дениса Казанского на матч 1-го тура РПЛ
Комментатор Денис Казанский записал прогноз на матч «Крылья Советов» — ЦСКА в рамках 1-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20. Встреча состоится 14 июля, начало — в 16:30 мск.
Ставка: тотал меньше 2,5 мяча за 1.60
«Думаю, не стоит ждать повторения результата прошлого года, когда в последнем туре ЦСКА обыграл «Крылья» со счетом 6:0. Мне представляется, что мы увидим нечто похожее на противостояние этих команд в первом круге: тогда, напомню, игра завершилась нулевой ничьей.
ЦСКА продолжает искать свою игру. На предсезонном турнире это было заметно. «Крылья» — довольно неуступчивая команда с довольно интересным, интригующим составом для этого чемпионата. Думаю, что в этом матче можно заиграть низ».
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