«Крылья Советов» — ЦСКА: прогноз Дениса Казанского на матч 1-го тура РПЛ

Комментатор Денис Казанский записал прогноз на матч «Крылья Советов» — ЦСКА в рамках 1-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20. Встреча состоится 14 июля, начало — в 16:30 мск.



Ставка: тотал меньше 2,5 мяча за 1.60



«Думаю, не стоит ждать повторения результата прошлого года, когда в последнем туре ЦСКА обыграл «Крылья» со счетом 6:0. Мне представляется, что мы увидим нечто похожее на противостояние этих команд в первом круге: тогда, напомню, игра завершилась нулевой ничьей.



ЦСКА продолжает искать свою игру. На предсезонном турнире это было заметно. «Крылья» — довольно неуступчивая команда с довольно интересным, интригующим составом для этого чемпионата. Думаю, что в этом матче можно заиграть низ».