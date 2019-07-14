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«Зенит» — «Тамбов»: прогноз Виктора Гусева на матч 1-го тура РПЛ в Петербурге

«Зенит» — «Тамбов»: прогноз Виктора Гусева на матч 1-го тура РПЛ в Петербурге
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Известный комментатор Виктор Гусев сделал прогноз на матч «Зенит» — «Тамбов» в 1-м туре РПЛ сезона-2019/20.

Ставка: победа «Зенита» с разницей в три мяча и больше за 2.64

«“Зенит” уже начал, он сыграл официальный матч с “Локомотивом” и сыграл вполне неплохо: выдал хороший футбол, хотя и проиграл. Показал мощь атаки, но обнажил проблемы в обороне. К сожалению, Андрей Лунёв не выручает команду, а мне кажется, что там можно было бы и постараться. Итак, “Зенит” стартует на глазах своих болельщиков и играет с “Тамбовом”.

Когда “Зенит” даже не в лучшей своей форме в прошлом сезоне встречался с командами более низкими по классу, то всё-таки дожимал, выигрывал и часто выигрывал с разницей больше чем в один мяч. То есть класса достаточно, чтобы в любой ситуации одержать победу.

И вот под горячую руку “Зенита” попадает “Тамбов”. “Тамбову” придётся непросто. Александр Григорян, новый тренер, особых изменений по составу не внёс. Так что мы всё знаем и потенциалы команд нам известны.

Я не думаю, что “Зенит” будет в такой ситуации экономить силы. Будет только желание выйти и подтвердить свое чемпионство. “Зенит” играет дома, а в прошлом чемпионате на домашних матчах он отдал сопернику всего пять очков. Учитывая всё это, я поставлю в этом матче на победу “Зенита” с разницей в три мяча и больше с коэффициентом 2,64».

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