«Зенит» — «Тамбов»: прогноз Романа Нагучева на матч 1-го тура РПЛ в Петербурге

Известный комментатор Роман Нагучев сделал прогноз на матч «Зенит» — «Тамбов» в 1-м туре РПЛ сезона-2019/20.



Ставка: победа «Зенита» с форой «–1,5» за 1.70



«Зенит» показал, что может играть довольно свежо и интересно на старте сезона. В Суперкубке они, по сути, провалили только последние 20 минут, но к матчу с «Тамбовом» всё-таки доберут. Учитывая, что они играют у себя дома, что петербургский болельщик соскучился по игре, что команда на данный момент фаворит чемпионата, мне кажется, что они начнут сезон легко и непринуждённо и выиграют со счётом что-то вроде 2:0.



Не уверен, что «Тамбов» забьёт, но я предлагаю ставку — «Зенит» выиграет с форой «–1,5». Потому что после обидного поражения в Суперкубке хочется реабилитироваться. Кроме того, «Тамбов» — дебютант. Многие футболисты, которые играют сейчас за «Тамбов», тоже впервые примут участие в матче РПЛ. Когда против тебя 60 тысяч болельщиков — это всегда давит.



Мой прогноз — победа «Зенита» с форой «–1,5» — достаточно спокойная и проходная ставка, по-моему».