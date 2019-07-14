Алжир — Нигерия: прогноз Жорди Гратакоса на игру 1/2 финала Кубка Африки

Испанский футбольный менеджер, обладатель профессиональной тренерской лицензии УЕФА Жорди Гратакос Гайола дал прогноз на матч полуфинала Кубка африканских наций Алжир – Нигерия. Встреча пройдёт сегодня, 14 июля, в Каире.



Ставка: проход Алжира за 1.75, гол Алжира во втором тайме за 2.00



«Для меня Алжир – лучшая команда этого Кубка Африки наряду с Сенегалом. Алжирцы пропустили свой первый гол на турнире лишь в четвертьфинале с Кот-д’Ивуаром, а сильная игра в обороне – залог успеха на таком турнире.



В атаке же у Алжира не только Рияд Марез. Впечатлила вся тройка нападения Марез – Бунеджа – Белали. Последние двое не звезды, играют в Катаре и Турции, но им удалось достичь отличного взаимопонимания с Марезом. У этой троицы есть нужная динамика.



Думаю, ключевым сражением в этой игре станет как раз противостояние этого трио с парой защитников Нигерии Омеруо («Леганес») – Трост-Эконг («Удинезе»). Оба тоже впечатлили на этом турнире, но я думаю, что алжирцы это противостояние выиграют.



Разумеется, Нигерия – тоже сильная и опытная команда, но Алжир производит более цельное впечатление. Мой прогноз – победа Алжира. Также уверен, что алжирцы забьют хотя бы один гол во втором тайме», — сказал Гратакос.