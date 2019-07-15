«Локомотив» — «Рубин»: прогноз Александра Бубнова на матч 1-го тура РПЛ

Бывший защитник, а ныне футбольный эксперт Александр Бубнов сделал прогноз на матч «Локомотив» — «Рубин» в 1-м туре РПЛ сезона-2019/20. Заключительная встреча стартового тура Российской Премьер-Лиги начнётся в Москве на стадионе «Локомотив» в 20:00 мск сегодня, 15 июля.



Ставка: «Локомотив» выиграет со счётом 2:0 за 6.00.



«Команда Сёмина продемонстрировала высокий уровень физической готовности в матче за Суперкубок, в «Рубине же идёт большая перестройка. К тому же в этом споре «Локо» изначальный фаворит, который играет дома. Мой прогноз на этот матч – победа «Локомотива» со счётом 2:0», — сказал Бубнов.



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