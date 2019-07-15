«Локомотив» — «Рубин»: прогноз Александра Бубнова на матч 1-го тура РПЛ
Бывший защитник, а ныне футбольный эксперт Александр Бубнов сделал прогноз на матч «Локомотив» — «Рубин» в 1-м туре РПЛ сезона-2019/20. Заключительная встреча стартового тура Российской Премьер-Лиги начнётся в Москве на стадионе «Локомотив» в 20:00 мск сегодня, 15 июля.
Ставка: «Локомотив» выиграет со счётом 2:0 за 6.00.
«Команда Сёмина продемонстрировала высокий уровень физической готовности в матче за Суперкубок, в «Рубине же идёт большая перестройка. К тому же в этом споре «Локо» изначальный фаворит, который играет дома. Мой прогноз на этот матч – победа «Локомотива» со счётом 2:0», — сказал Бубнов.
Готовы обсуждать свои ставки, узнавать о прогнозах наших журналистов? Вступайте и участвуйте в жизни группы «Чемпионат.Ставки» в «ВК».
- 15 июля 2019
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 14 июля 2019
-
19:15
-
18:30
-
17:45
-
17:00
-
16:15
-
15:30
-
14:45
-
14:00
-
13:15
-
12:30
-
11:30
-
10:45
-
10:00
-
09:00
-
08:00
- 13 июля 2019
-
22:42
-
19:45
-
19:00
-
18:15
-
17:30
-
16:45
-
16:00
-
15:20
-
14:40
-
14:00
-
13:20
Партнерский контент