Рублёв — Хасе: котировки на матч 1-го круга турнира в Умаге
Сегодня, 16 июля, в матче первого круга турнира ATP в хорватском Умаге россиянин Андрей Рублёв сыграет с представителем Нидерландов Робином Хасе. Букмекеры назвали фаворита встречи.
Поставить на победу Рублёва можно с коэффициентом 1.65. Это примерно 58% вероятности. Шансы Хасе букмекеры оценили коэффициентом 2.25 (42%).
Сделать ставку на то, что в матче будет как минимум 22 гейма, можно за 1.80. С коэффициентом 2.00 можно поставить на то, что теннисисты не доберутся до этой отметки.
По оценке аналитиков, наиболее вероятный исход поединка — победа россиянина в двух сетах (коэффициент 2.30).
Победитель матча во втором круге турнира сыграет с четвёртым сеяным соревнований Душаном Лайовичем из Сербии.
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