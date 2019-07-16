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Эксперты назвали претендентов на звание лучшего игрока Кубка африканских наций

Эксперты назвали претендентов на звание лучшего игрока Кубка африканских наций
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19 июля в финале Кубка африканских наций сыграют сборные Сенегала и Алжира. Букмекеры принимают ставки на то, кого признают лучшим игроком соревнования.

Поставить на то, что лучшим будет игрок сборной Алжира Рияд Марез, можно с коэффициентом 1.80 (вероятность 38%). С таким же коэффициентом можно сделать ставку на форварда сенегальцев Садио Мане.

Вероятность того, что лучшим признают игрока сборной Нигерии Одиона Игало, который лидирует в списке бомбардиров, оценивается коэффициентом 5.00 (13%).

Шансы того, что лучшим игроком турнира станет сенегалец Мбайе Ньянг, эксперты оценили коэффициентом 10.00 (6%). Сделать ставку на ещё одного футболиста сборной Сенегала, Идриссу Гейе, можно за 15.00 (4%).

Поставить на бывшего игрока ЦСКА Ахмеда Мусу, выступающего за сборную Нигерии, можно с коэффициентом 50.00 (менее 1% вероятности).

В финале турнира сыграют команды Сенегала и Алжира. За бронзовые медали поборются команды Нигерии и Туниса.

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