Эксперты назвали претендентов на звание лучшего игрока Кубка африканских наций

19 июля в финале Кубка африканских наций сыграют сборные Сенегала и Алжира. Букмекеры принимают ставки на то, кого признают лучшим игроком соревнования.



Поставить на то, что лучшим будет игрок сборной Алжира Рияд Марез, можно с коэффициентом 1.80 (вероятность 38%). С таким же коэффициентом можно сделать ставку на форварда сенегальцев Садио Мане.



Вероятность того, что лучшим признают игрока сборной Нигерии Одиона Игало, который лидирует в списке бомбардиров, оценивается коэффициентом 5.00 (13%).



Шансы того, что лучшим игроком турнира станет сенегалец Мбайе Ньянг, эксперты оценили коэффициентом 10.00 (6%). Сделать ставку на ещё одного футболиста сборной Сенегала, Идриссу Гейе, можно за 15.00 (4%).



Поставить на бывшего игрока ЦСКА Ахмеда Мусу, выступающего за сборную Нигерии, можно с коэффициентом 50.00 (менее 1% вероятности).



В финале турнира сыграют команды Сенегала и Алжира. За бронзовые медали поборются команды Нигерии и Туниса.