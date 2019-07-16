Эксперты оценили шансы «Краснодара» сыграть в групповом раунде Лиги чемпионов

В нынешнем сезоне «Краснодар» дебютирует в Лиге чемпионов. Команда Мурада Мусаева начнёт свой путь с 3-го квалификационного раунда турнира. Букмекеры принимают ставки на то, смогут ли южане пройти в групповой раунд Лиги чемпионов.



Поставить на то, что «Краснодар» сможет пробиться в основную сетку турнира, можно с коэффициентом 3.16. Это соответствует вероятности 30%. Сделать ставку на то, то краснодарцы не смогут пробиться в групповой этап, можно за 1.36 (30%).



В 3-м отборочном раунде «Краснодару» в соперники может достаться португальский «Порту», швейцарский «Базель» (если пройдёт голландский ПСВ) или греческий «Олимпиакос» (если обыграет чешскую «Викторию»).



Жеребьёвка этого квалификационного этапа Лиги чемпионов состоится 22 июля. Первые матчи пройдут 6-7 августа, ответные — 13-14 августа.