Эксперты оценили шансы «Краснодара» сыграть в групповом раунде Лиги чемпионов

В нынешнем сезоне «Краснодар» дебютирует в Лиге чемпионов. Команда Мурада Мусаева начнёт свой путь с 3-го квалификационного раунда турнира. Букмекеры принимают ставки на то, смогут ли южане пройти в групповой раунд Лиги чемпионов.
Поставить на то, что «Краснодар» сможет пробиться в основную сетку турнира, можно с коэффициентом 3.16. Это соответствует вероятности 30%. Сделать ставку на то, то краснодарцы не смогут пробиться в групповой этап, можно за 1.36 (30%).
В 3-м отборочном раунде «Краснодару» в соперники может достаться португальский «Порту», швейцарский «Базель» (если пройдёт голландский ПСВ) или греческий «Олимпиакос» (если обыграет чешскую «Викторию»).
Жеребьёвка этого квалификационного этапа Лиги чемпионов состоится 22 июля. Первые матчи пройдут 6-7 августа, ответные — 13-14 августа.
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