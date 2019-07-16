Победа Джоковича над Федерером принесла клиенту букмекера 1,4 млн рублей

Клиент букмекерской компании «Фонбет» поставил 2,5 млн рублей на победу серба Новака Джоковича над швейцарцем Роджером Федерером в финальном матче Уимблдона в мужском одиночном разряде. Коэффициент события составил 1.55.



Матч продожался более пяти часов и завершился на тай-брейке в решающей партии при счёте 12:12. При этом при счёте 7:7 в пятом сете Федерер смог взять подачу Джоковича и подавал на матч. Швейцарец имел два матчбола в этом гейме, но серб смог отыграть их и вернуть брейк, а затем на тай-брейке дожал соперника.



Таким образом, ставка игрока оказалась удачной. На выплату он получил 3 875 000 рубей. Чистая прибыль по пари составила 1,375 млн рублей.



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